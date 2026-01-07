Nápoles cede empate caseiro com Verona e pode perder terreno para rivais de Milão

Com uma primeira parte para esquecer, os napolitanos chegaram ao intervalo com uma desvantagem de dois golos, marcados pelo dinamarquês Martin Frese, aos 16, e do nigeriano Gift Orban, aos 27, da marca de grande penalidade.



Mas os campeões italianos em título conseguiram reagir no segundo tempo, e alcançaram a igualdade, por intermédio do escocês Scott McTominay, aos 54, e do defesa Giovanni Di Lorenzo, aos 82.



O empate deixa o Nápoles no terceiro posto da Serie A, com 38 pontos, os mesmos do que o AC Milan, que recebe na quinta-feira o Génova, e menos um do que o Inter Milão, que tem 39 e joga ainda hoje fora com o Parma.



No outro jogo já disputado hoje em Itália, a Atalanta venceu o Bolonha por 2-0, com um 'bis' do avançado montenegrino Nikola Krstovic (37 e 60 minutos), seguindo provisoriamente no sétimo lugar no com 28 pontos, enquanto o Bolonha é oitavo com 26.