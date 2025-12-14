Nápoles perde com Udinese e falha assalto ao topo da Serie A

Depois de um primeiro tempo 'morno', as emoções ficaram guardadas para a segunda metade da partida de 15.ª jornada da Serie A, com a Udinese a chegar ao único golo do encontro aos 73 minutos, por intermédio do médio neerlandês Jurgen Ekkelenkamp.



Isto, depois de ter visto dois golos serem anulados pelo VAR, o primeiro aos 52, e o segundo aos 69, após terem sido detetados um fora de jogo e uma falta, respetivamente, nas jogadas em questão.



Com o triunfo, a Udinese subiu ao 10.º lugar com 21 pontos, ao passo que os napolitanos (que perderam na Luz, por 2-0, com o Benfica na última ronda da 'Champions') são segundos, com 31, menos um do que o líder AC Milan, que empatou em casa com o Sassuolo, e mais um do que o Inter de Milão, que defronta hoje fora o Génova e pode chegar ao topo da tabela.



Massimiliano Allegri não contou com o internacional luso Rafael Leão, devido a problemas físicos, depois de sair com queixas na ronda anterior, e o AC Milan, apesar de um 'bis' de Bartesaghi (34 e 47 minutos), perdeu pontos.



O líder provisório esteve a perder, quando o canadiano Ismael Cone marcou, aos 13 minutos, para o Sassuolo, mas Bartesaghi marcou para os 'rossoneri', aos 34 minutos, e, já no início da segunda parte, aos 47.



Com a formação de Milão por cima do jogo, mas sem grandes oportunidades, o Sassuolo chegou mesmo ao empate, com o avançado Pinamonti, que já tinha feito o mesmo movimento no primeiro, a servir em apoio o extremo Laurienté para o 2-2, aos 77.



No outro jogo já disputado hoje em Itália, um verdadeiro duelo de 'aflitos' entre a Fiorentina e o Verona, superiorizou-se a formação forasteira, que ganhou por 2-1.



O atacante nigeriano Gift Orban foi o 'herói' do jogo, ao 'bisar', primeiro aos 42 e depois aos 90+3, com o defesa espanhol Unai Nuñez a marcar na própria baliza o único golo dos 'viola' (69), que são os 20.º e últimos classificados com apenas seis pontos, ao passo que o Verona é agora 18.º, com 12, ainda na zona de despromoção.



