Nápoles só com vitórias

‘Pressionados’ pelo triunfo da ‘Juve’ na receção ao Inter Milão (4-3) horas antes, os napolitanos responderam com autoridade e passaram a comandar a Serie A, com os mesmos nove pontos da ‘vecchia signora’.



Ainda não estavam decorridos 15 minutos no Estádio Artemio Franchi e já os visitantes ganhavam por 2-0: primeiro, foi Kevin De Bruyne a converter com sucesso uma grande penalidade assinalada após falta de Pietro Comuzzo, aos seis minutos, e, depois, foi Rasmus Hojlund a estrear-se em grande pelo Nápoles.



Depois de marcar pela sua seleção há cinco dias, em jogo de qualificação para o Mundial2026, o dinamarquês emprestado pelo Manchester United, de Ruben Amorim, encontrou um espaço entre os defesas adversários para corresponder a um exímio passe de Leonardo Spinazzola, aos 14.



A vitória dos campeões italianos ficou ‘fechada’ no início da segunda parte: ao minuto 51, na sequência de um canto, a bola ‘sobrou’ para Anguissa, que assistiu Sam Beukema no primeiro golo do defesa neerlandês com a camisola dos napolitanos.



A Fiorentina ainda reduziu, através de Luca Ranieri, aos 79 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota – ainda não ganhou esta temporada, somando apenas dois pontos no 13.º lugar.



A Serie A é comandada pelo Nápoles, com a Juventus em segundo em igualdade pontual, enquanto Cremonese e Roma, que ainda não disputaram a terceira jornada, são respetivamente terceira e quarta, com seis pontos.