Nápoles vence Lazio em jogo com três expulsões

No Estádio Olímpico de Roma, o campeão italiano esteve por cima do jogo e garantiu uma vitória incontestável, construída ainda na primeira parte, com Matteo Politano a bisar nas assistências, para Spinazzola, aos 13 minutos, e Rrahmani, aos 32.



O melhor que a Lazio conseguiu foi uma bola ao poste da baliza de Milinkovic-Savic, num jogo em que os romanos ficaram reduzidos a nove jogadores, primeiro com o segundo amarelo a Noslin, aos 81, e depois com vermelho direto a Marusic, aos 88.



No Nápoles, também Mazzochi recebeu ordem de expulsão, aos 88, num lance em que se envolveu, aos empurrões, com Marusic.



O resultado do jogo deixa o Nápoles com 37 pontos, a um do líder AC Milan, mas o Inter de Milão, que tem 36 e dois jogos em atraso, recebe ainda hoje o Bolonha (sétimo), e pode recuperar o comando do campeonato italiano.