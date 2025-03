Nelsson substitui Mads Roerslev na Dinamarca

Numa nota publicada nas redes sociais, a Associação Dinamarquesa de Futebol (DBU) revelou essa troca nas opções do selecionador Brian Riemer, que, face à lista original, já tinha chamado Morten Frendrup para o lugar do capitão Pierre-Emile Hojbjerg, lesionado.



Victor Nelsson, que está emprestado pelo bicampeão turco Galatasaray aos italianos da Roma, foi titular em quatro dos seis jogos disputados pela Dinamarca na primeira fase da Liga das Nações, prova na qual Mads Roerslev fez a estreia pela seleção da Dinamarca.



Os nórdicos contam com dois jogadores do Sporting, campeão nacional e líder da I Liga, nomeadamente o médio Morten Hjulmand e o avançado Conrad Harder, em estreia em convocatórias da seleção principal, que tem como recordista de jogos Christian Eriksen.



Detentor de 140 internacionalizações e 43 golos, o médio revelou que deverá deixar no final da época os ingleses do Manchester United, já que não recebeu abordagens do clube orientado pelo português Ruben Amorim para uma eventual renovação contratual.



O camisola "10" da Dinamarca contabiliza quatro golos e três assistências em 27 partidas na terceira temporada ao serviço do Manchester United, 13.º classificado da Liga inglesa.



Portugal, vencedor da edição inaugural, em 2019, visita a Dinamarca, na quinta-feira, às 19h45 em Lisboa, no Parken, em Copenhaga, na abertura dos "quartos" da Liga das Nações, três dias antes da segunda mão, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Lista atualizada dos 23 convocados da Dinamarca:



- Guarda-redes: Kasper Schmeichel (Celtic, Esc), Filip Jorgensen (Chelsea, Ing) e Mads Hermansen (Leicester, Ing).



- Defesas: Jannik Vestergaard (Leicester, Ing), Joachim Andersen (Fulham, Ing), Lucas Hogsberg (Nordsjaelland), Joakim Maehle (Wolfsburgo, Ale), Rasmus Nissen Kristensen (Eintracht Frankfurt, Ale), Victor Nelsson (Roma, Ita) e Patrick Dorgu (Manchester United, Ing).



- Médios: Christian Norgaard (Brentford, Ing), Victor Froholdt (Copenhaga), Morten Frendrup (Génova, Ita), Morten Hjulmand (Sporting, Por), Christian Eriksen (Manchester United, Ing) e Mikkel Damsgaard (Brentford, Ing).



- Avançados: Jesper Lindstrom (Everton, Ing), Andreas Skov Olsen (Wolfsburgo, Ale), Gustav Isaksen (Lazio, Ita), Jonas Wind (Wolfsburgo, Ale), Mika Biereth (Mónaco, Fra), Rasmus Hojlund (Manchester United, Ing) e Conrad Harder (Sporting, Por).