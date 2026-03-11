Niakaté e El Ouazzani de regresso aos convocados do Sporting de Braga

Os dois jogadores estavam de fora devido a lesão, merecendo destaque o regresso do avançado marroquino El Ouazzani três meses depois de ter fraturado o quinto metatarso do pé direito diante do Nice, da sexta jornada da Liga Europa, em 12 de dezembro de 2025 [vitória por 1-0].



O técnico espanhol leva também para a Hungria o jovem avançado Samy Merheg, reforço de janeiro, mas que ainda só alinhou pela equipa B dos minhotos, e não pode contar com lateral direito Victor Gómez, castigado.



Os minhotos treinaram ainda hoje em Braga e, à tarde, rumam a Budapeste, onde, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), já no recinto do adversário, Carlos Vicens e um jogador vão fazer a antevisão da partida, em conferência de imprensa.



Sporting de Braga e Ferencváros defrontam-se na quinta-feira, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio do Ferencváros, em Budapeste, na Hungria, num jogo que vai ser arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh.







Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e João Carvalho.



- Defesas: Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi e Yanis Da Rocha.



- Médios: João Moutinho, Moscardo, Grillitsch, Gorby, Dorgeles, Diego Rodrigues, Tiknaz e Zalazar.



- Avançados: El Ouazzani, Ricardo Horta, Fran Navarro, Pau Víctor, Gabri Martínez e Merheg.