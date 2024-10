Nicolás Otamendi convocado para a seleção argentina

O experiente central, de 36 anos, continua a merecer a confiança do selecionador Lionel Scaloni, que chamou pela primeira vez Nico Paz, de 20 anos, que atua nos italianos do Como, e fez regressar Lionel Messi, já recuperado de lesão.



O guarda-redes Emiliano Martínez, dos ingleses do Aston Villa, cumpre dois jogos de suspensão, por comportamentos ofensivos, e ficou de fora.



A atual campeã mundial defronta a Venezuela, em Maturín, em 10 de outubro, e recebe em Buenos Aires a Bolívia, seis dias depois.



Concluídas oito jornadas, a Argentina lidera a fase de qualificação, com 18 pontos, mais dois do que a Colômbia, segunda classificada.