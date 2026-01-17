Nigéria fica com bronze após vencer Egito nos penáltis

No Estádio Mohammed V, em Casablanca (Marrocos), a seleção nigeriana até chegou ao golo ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, mas o tento do avançado do Sevilha Akor Adams foi anulado pelo videoárbitro (VAR), que detetou uma falta na jogada.



Na segunda metade da partida, a Nigéria foi superior ao Egito (recordista de troféus da CAN, com sete conquistas), mas o marcador manteve-se em 'branco' até aos 90 minutos, levando a decisão para a lotaria dos penáltis.



O médio nigeriano Fisayo Dele-Bashiru foi o primeiro a bater, e falhou, mas o 'astro' egípcio do Liverpool Mohamed Salah também falhou o primeiro pontapé da marca dos onze metros, e a Nigéria não desperdiçou mais nenhuma oportunidade, enquanto o atacante do Manchester City, Omar Marmoush, não concretizou entregando aos nigerianos a medalha de bronze.



A final está agendada para domingo, no Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, entre o Senegal, que afastou o Egito, e o anfitrião Marrocos, que superou a Nigéria.

