Niko Kovac vai treinar o Borussia Dortmund até 2026

O croata, de 53 anos, vai render Niru Sahin, despedido na passada quarta-feira pelo Borussia, que foi dirigido interinamente por Mike Tullberg.



Kovac, que treinou o Wolfsburgo entre 2022 e 2024, venceu a Taça da Alemanha com o Eintracht Frankfurt em 2018, numa final contra o Bayern Munique, clube no qual ingressou algumas semanas depois.



No Bayern, conquistou a "dobradinha" Taça/campeonato em 2018/19, tendo sido despedido pelos bávaros a meio da temporada seguinte.



Conhecido pela sua disciplina e pela importância que dá à condição física, Kovac treinou os franceses do Mónaco entre 2020 e janeiro de 2022, t4endo ainda orientado a seleção croata entre 2014 e 2015.



O técnico croata vai assumir um Borussia Dortmund situado no 11.º lugar da Bundesliga, a 22 pontos do líder, o Bayern Munique, equipa que venceu apenas um dos seus últimos 10 encontros para todas as competições, antes do embate desta quarta-feira com o Shakhtar, que os germânicos venceram.