Nottingham Forest bate Aston Villa e dá passo firme rumo à final da Liga Europa

Num duelo equilibrado entre duas equipas inglesas, o encontro foi marcado pela intensidade e pela organização defensiva de ambos os conjuntos. Apesar das várias aproximações às balizas, faltou eficácia ofensiva durante grande parte da partida, com as defesas a superiorizarem-se aos ataques.



O momento decisivo surgiu já na segunda parte. Aos 71 minutos, Chris Wood converteu com sucesso uma grande penalidade, assinalada após intervenção do VAR por mão na bola de Lucas Digne dentro da área. O avançado não desperdiçou a oportunidade e colocou o Nottingham Forest em vantagem, garantindo o único golo do encontro.



Depois de sofrer o golo, o Aston Villa tentou reagir, mas encontrou pela frente uma defesa sólida e bem organizada. A equipa visitante ainda criou algumas ocasiões, sobretudo através de Ollie Watkins, mas não conseguiu bater o guarda-redes adversário, que se mostrou seguro nos momentos decisivos.



O Nottingham Forest, por sua vez, soube gerir a vantagem até ao apito final, apostando num bloco compacto e explorando o contra-ataque sempre que possível. A vitória reflete a consistência defensiva da equipa e a eficácia num jogo de poucos golos.



Com este resultado, o Forest leva uma vantagem mínima, mas importante, para a segunda mão, que será disputada em casa do Aston Villa. A eliminatória permanece em aberto, mas os ingleses de Nottingham deram um passo significativo rumo à final europeia.

