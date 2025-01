Nottingham Forest, de Espírito Santo, derrota Wolverhampton de Vítor Pereira

O médio Morgan Gibbs-White adiantou os visitantes no marcador aos sete minutos, e o avançado neozelandês Chris Wood ampliou a vantagem pouco antes do intervalo, aos 44, com o atacante nigeriano Taiwo Awoniyi a fechar a contagem aos 90+4, dando os três pontos para o Nottingham.



A equipa liderada por Espírito Santo, que contou com o luso Jota Silva a partir dos 69 minutos, segue a sua senda vitoriosa na Premier League, seguindo no terceiro lugar com 40 pontos, os mesmos do segundo o Arsenal e a seis do líder Liverpool (menos um jogo), enquanto os 'wolves' sofreram a primeira derrota desde que Vítor Pereira assumiu o comando em dezembro.



O Wolverhampton, que hoje contou com os portugueses José Sá, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes a titulares, e ainda com Carlos Forbs a partir dos 75 minutos, é o 17.º classificado, com 16 pontos.