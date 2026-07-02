Nottingham Forest oficializa saída de Vítor Pereira

O anúncio do 16.º classificado da Liga inglesa na época passada surge um dia depois de Vítor Pereira ter divulgado uma mensagem de despedida dos “Tricky Trees”.



O treinador português revelou que a decisão do Nottingham Forest caiu “como uma completa surpresa e sem qualquer aviso”, afirmando, todavia, respeitar “inteiramente o direito do clube de tomar as decisões que entende serem as melhores para o seu futuro”.



Além de Vítor Pereira, de acordo com uma nota divulgada pelo emblema de Nottingham, toda a equipa técnica que o acompanhava — Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop e Pedro Lopes — também cessou funções.



O clube inglês expressou agradecimentos ao treinador e à sua equipa pelo “trabalho árduo e dedicação” demonstrados ao longo do período em que estiveram ao serviço do Forest, sublinhando que representaram a instituição “com enorme empenho”, contribuindo para a permanência na Premier League e para a presença nas meias-finais da Liga Europa, após eliminar o FC Porto nos ‘quartos’.



Vítor Pereira, de 57 anos, chegou ao Nottingham Forest em fevereiro para assumir o cargo de quarto técnico da época e sai após 20 jogos, somando oito vitórias, seis empates e seis derrotas.



O clube destacou ainda os “laços construídos com jogadores, ‘staff’ e adeptos”, referindo que todos no clube estão “gratos pelos consideráveis esforços” da equipa técnica agora cessante.



O Nottingham Forest concluiu desejando “muito sucesso” a Vítor Pereira e aos seus adjuntos na próxima etapa das respetivas carreiras.



Vítor Pereira, que foi bicampeão no FC Porto, campeão na China e na Grécia, treinou ainda o Santa Clara, o Al-Ahli, o Olympiacos, o Fenerbahçe, o Munique 1860, o Shanghai SIPG, o Corinthians, o Flamengo, e o Al-Shabab, entre outros.



