Nottingham Forest provisoriamente segundo em Inglaterra

Com a quinta vitória consecutiva, o Forest chegou, sensacionalmente, à vice-liderança, ultrapassando os londrinos Chelsea e Arsenal, que ainda não atuaram na ronda 19, e seguindo apenas atrás do líder destacado Liverpool.



O dia dos outros dois treinadores lusos no campeonato inglês não foi tão bom, ainda assim com empates interessantes tanto para Marco Silva (2-2 do Fulham frente ao Bournemouth), como para Vítor Pereira (2-2 do Wolverhampton em casa do Tottenham).



A 19.ª jornada da Premier League pode ser também a do relançamento dos 'citizens', de Pep Guardiola, campeões em título mas irreconhecíveis nos últimos meses. A vitória por 2-0 em Leicester coloca a equipa no quinto lugar, com o top-4 como objetivo perfeitamente realista.



Crónico campeão nos últimos anos, o Manchester City derrapou, neste campeonato, mas Guardiola já disse que o caminho não era a saída, mas 'voltar aos trilhos' do sucesso. Pelo que se viu no estádio King Power, em Leicester, os adeptos estão com ele e os jogadores parecem motivados.



Destaque para o regresso aos golos do norueguês Erling Haaland, de novo a 'faturar' (estava em branco há quatro jogos), aos 74 minutos, a passe de Savinho, o brasileiro que tinha feito o primeiro da conta do City, aos 21.



Bernardo Silva foi hoje o único português em jogo pelo City, com Ruben Dias e Matheus Nunes lesionados. Ricardo Pereira, do Leicester, também está lesionado.



Após quatro jogos sem vencer, este triunfo coloca o campeão em quinto da tabela, com 31 pontos. A liderança do Liverpool, com 42 pontos (e dois jogos a menos) está longe, mas o top-4 é perfeitamente viável: o Forest tem 37 pontos, o Arsenal tem 36 e o Chelsea 35, sendo que os londrinos têm um jogo a menos.



No difícil Goodison Park, em Liverpool, o neozelandês Chris Wood, aos 15 minutos, e Gibbs-White, aos 61 minutos, fizeram os golos do Forest, a viver a sua melhor fase das últimas décadas.



O português Jota Silva alinhou, no último quarto de hora, no lugar de Gibbs-White.



Nuno Espírito Santo passa a ter uma série de cinco vitórias seguidas e entra o novo ano com reais perspetivas de regresso do clube à Liga dos Campeões, competição que venceu por duas vezes, nos longínquos anos de 1979 e 1980.



Boa época também para Marco Silva, que vê o Fulham em oitavo lugar no final do ano, com 29 pontos, apenas a dois do quinto lugar do Manchester City.



No jogo de hoje, permitiu que o Bournemouth fizesse o golo do empate, por Ouatara, aos 89 minutos. Até então, o Fulham liderava por 2-1, com os golos de Raul Jiménez (40) e Wilson (72) para apenas um dos visitantes, de Evanilson (51).



Determinado a tirar o Wolverhampton da zona de perigo, Vítor Pereira está a fazer um bom trabalho e hoje empatou 2-2 em Londres, com o histórico Tottenham.



Hwang Hee-Chan adiantou os Wolves, aos sete minutos, Bentancur (12) e Johnson (45+8) fizeram a reviravolta e Strand Larsen repôs o empate, a três minutos do fim.



Os lusos José Sá e Nelson Semedo foram titulares pelos visitantes, com Gonçalo Guedes, Forbs e Rodrigo Gomes a também irem a jogo.



O Wolverhampton é 17.º, com 16 pontos, dois acima da linha de descida.



Também hoje, em jogo de aflitos, o Crystal Palace venceu por 2-1 o 'lanterna vermelha' Southampton, equipa que fez alinhar o português Mateus Fernandes.