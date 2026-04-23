Nova Associação Internacional de Futebolistas quer ser "sindicato de referência"





(Com Lusa)

A AIF pretende ser um novo interlocutor de federações nacionais, regionais e internacionais de futebol, a par e para além da Federação Internacional de Jogadores de futebol (FIFPro)."Se há outro sindicato é porque há espaço para outro sindicato. É o mundo democrático. Quando não estamos de acordo com algumas diretrizes, trabalhamos para novas diretrizes", afirmou o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (SAPESP) e agora também vice-presidente da AIF, Rinaldo José Martorelli, na conferência de imprensa de apresentação da nova associação, em Madrid.Além do SAPESP, integram a AIF a Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE), a Associação Mexicana de Futebolistas (AMFPRO) e a Associação Suíça de Jogadores de Futebol (SAFP, na sigla em inglês).O presidente da AFE, David Aganzo, é o presidente da AIF, que tem como vice-presidentes os dirigentes das outras três organizações."Há grandes sindicatos à espera de se juntar" à AIF, afirmou David Aganzo, que não quis dar mais detalhes sobre que outras organizações e de que países e continentes poderão aderir à nova associação.A nova associação tem como prioridades os direitos e condições das jogadores de futebol feminino, as condições laborais dos futebolistas em todo o mundo e a saúde mental, com um foco dirigido à preparação do final das carreiras, disseram hoje os dirigentes da AIF."Há países que vão estar no Mundial2026 que não têm futebol profissional. E se não sao profissionais, os jogadores não têm direitos. Esse é um ponto com que temos preocupaçao, levar a todos as garantias da regulação do trabalho", afirmou Rinaldo José Martorelli.O dirigente da associação brasileira sublinhou que "muitos jogadores em todo o mundo não cobram ainda [um salário]", provavelmente, até a maioria, apesar da "perceção errada" que há globalmente do futebol.Um dos objetivos concretos da AIF é a recuperação do fundo de garantia da FIFA, destinado a futebolistas que não recebem salários por dificuldades financeiras dos respetivos clubes e seleções.Para já, a AIF vai estar presente no próximo congresso da FIFA, em 30 de abril, em Vancouver, no Canadá, onde vai reunir-se com o presidente da federação internacional de futebol, Gianni Infantino.A AIF vai também "enviar cartas a todas as confederações e ligas" para se apresentar, assim como a outars entidades também de âmbito político, como a União Europeia, afirmou David Aganzo."Vamos procurar alianças e soluções para os problemas", afirmou o dirigente da associação espanhola, que recusou comentar um comunicado da FIFPro divulgado hoje de manhã com críticas à criação da AIF.A FIFPro, que integra 70 associações nacionais e que representam mais de 60 mil futebolistas, disse no comunicado que a AIF "carece de legitimidade fundamental" para representar os jogadores a nível mundial.A AIF nasce por "motivos pessoais e não por um mandato dos jugadores de todo o mundo", defendeu a FIFIPro no mesmo comunicado, em que lembra que David Aganzo abandonou a federação internacional em fevereiro, depois de deixar de presidir à organização, em 2024."Não vamos entrar em confronto. Há muito trabalho a fazer e este sindicato nasce hoje com toda a força do mundo. Somos um sindicato que nasce com independência e que é independente", finalizou.