Nulo entre Juventus e Nápoles pode manter Udinese como líder surpresa em Itália

Com Francisco Conceição lesionado na Juventus e Mário Rui fora dos planos do Nápoles, os dois emblemas não foram além do nulo, resultado que penaliza mais os napolitanos, que poderiam passar a noite na liderança da Serie A.



Em caso de triunfo, o Nápoles somaria 12 pontos e ficava provisoriamente na liderança isolada, enquanto a Juventus, igualaria o Torino, com 11 pontos, equipa vizinha de Turim que vai assim, para já, manter-se na frente.



O grande vencedor da jornada pode ser a Udinese que, com 10 pontos, caso vença no domingo no terreno da Roma, que despediu o treinador durante a semana, passar a somar 13 e manterá, de forma surpreendente, a liderança da Serie A.



O emblema de Udine, mais habituado a lutar pela manutenção, está a fazer um excelente arranque de competição, com três vitorias e um empate nas primeiras quatro jornadas.



No primeiro jogo do dia, Vitinha esteve a tempo inteiro na derrota do Génova no campo do Veneza (2-0), que celebrou o seu primeiro triunfo da temporada.