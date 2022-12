Números e Curiosidades – Final do Mundial2022

- Vão defrontar-se pela 4.ª vez em Mundiais, depois de 1930, 1978 e 2018.- A Argentina venceu duas vezes (1930 e 1978) a França venceu uma vez (2018).- Defrontam-se pela primeira vez numa final, vai ser uma final inédita.



- Esta é a sua 16.ª participação.



- A sua 7ª participação consecutiva.



- Depois de terem falhado o Mundial 1994, organizaram em 1998, e nunca mais falharam um mundial.



- Actuais campeões mundiais.



- Neste Mundial: 6 jogos – 5 vitórias e 1 derrota, 13 golos marcados – 5 sofridos.





ARGENTINA:



- Esta é a sua 18.ª participação.



- A sua 13.ª participação consecutiva.



- Depois de terem falhado o Mundial 1970, nunca mais falharam um Mundial.



- Neste Mundial – 6 jogos – 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota – 12 golos marcados – 5 sofridos.





EM FINAIS:



- França – 4.ª vez na final - 1998, 2006, 2018, 2022.



- Argentina – 6.ª vez na final – 1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022.



Os outros números:



- 2 – As vezes que a Argentina foi campeã mundial (1978 e 1986).



- 2 – As vezes que a França foi campeã mundial (1998 e 2018).



- 8 – A Argentina volta à final… 8 anos depois.



- 4 – A França regressa à final… 4 anos depois.



- 4 – Esta é a 4.ª presença da França numa final, nas últimas 7 edições (!)



- 5 - Os golos de Messi e Mbappé.



- 4 – Os golos de Giroud e Alvarez.



- 1 – As vezes que a Argentina foi a penaltis neste Mundial.



- 0 – As vezes que a França foi a prolongamento neste Mundial.



- 11 – Os golos de Messi em Mundiais.



- 25 – Os jogos de Messi em Mundiais. (vai ultrapassar o alemão Mathaus e passar a ser o jogador da história com mais jogos em Mundiais)



- 21 – Nos 21 mundiais, 12 foram ganhos pela Europa e 9 pela América do Sul.



- 60 – Há 60 anos que ninguém consegue 2 títulos mundiais consecutivos.



- 5 – Nos 5 mundiais deste século… 5 vencedores diferentes.



- 4 – Só 4 jogadores na história conseguiram marcar em 2 finais de mundiais.



- 21 – Das 21 finais… 7 foram a prolongamento.



Quem venceu as finais terminadas em 2?



1962–Brasil; 1982–Itália; 2002–Brasil, 2022-??? (América, Europa, América, ?)



Os 4 jogadores da história que marcaram em duas finais de Mundiais:



- Paul Bratner (Alemanha) – 1974 e 1982



- Pelé (Brasil) – 1958 e 1970



- Vavá (Brasil) – 1958 e 1962



- Zidane (França) – 1998 e 2006



Podem repetir este feito… Griezmann e Mbappé.



NOTA:



- Desde o Brasil (1958 e 1962) que ninguém consegue ser bicampeão.