Números e Curiosidades - Mundial de Futebol 2022

- 22 – No ano de 2022… este vai ser o… 22.º Mundial da história!- 8 - Portugal vai para o seu 8.º Mundial de sempre (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022).- 6 – Vai ser o sexto Mundial de forma consecutiva para Portugal. (2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022).- 2 – Vamos para o segundo mundial terminado em 2 (o outro foi em 2002, também na Ásia).- 9 – Eusébio, com 9 golos, é o melhor marcador de Portugal em Mundiais.- 3 – A Inglaterra é a seleção que mais vezes defrontámos em Mundiais, 3 vezes (1966, 1986 e 2006). Sempre em anos terminados em 6 (!)- 14 – São 14 as seleções, das que estão presentes neste Mundial, que nunca defrontámos em Mundiais: Catar, Bélgica, Argentina, Dinamarca, Suíça, Croácia, Senegal, Japão, Sérvia, Tunísia, Canadá, Equador, Arábia Saudita e Camarões.- 1 – Uma seleção estreia-se neste Mundial, o Catar.- 82 – O Catar vai ser a 82.ª seleção presente em Mundiais. (A 81.ª a estrear-se tinha sido o Panamá).- 22 – Brasil, único totalista. 22 mundiais… 22 presenças (!)- 18 – Alemanha, com 18 participações, é a 2.ª seleção com mais Mundiais.- 64 – O País de Gales é a seleção que há mais tempo não estava num Mundial. Vão regressar… 64 anos depois.- 36 – O Canadá é a 2.ª seleção que há mais tempo não estava num Mundial. Voltaram… 36 anos depois.- 4 – Os países que terminam na letra L, Senegal, Coreia do Sul, Brasil e… Portugal.- 2 – Segundo Mundial com VAR. (já havia em 2018)- O que é a AL RIHLA ? Resposta: Bola.- O que é o La Eeb? Resposta: A Mascote.- De todos os campeões mundiais, qual/quais não vão marcar presença neste Mundial? Resposta: Itália.- Qual a seleção presente neste Mundial, com mais presenças em Mundiais, que nunca chegou a uma final? Resposta: México.- Que seleção tem o treinador mais novo? Resposta: Argentina – Scaloni (44 anos).- Que seleção tem o treinador mais velho? Resposta: Países Baixos – Van Gaal (71 anos).- Rafa Marquez (Mex), Matthaus (Ale), Carvajal (Mex) e Buffon (Ita) mais presenças em Mundiais. 5 presenças. (Nota: Ronaldo vai igualar)- Klose (Alemanha) -16 golos, o melhor marcador de sempre em mundiais.- Pelé (Brasil) – 3 títulos mundiais (jogador com mais títulos).- Lothar Matthaus (Ale) – 25 jogos (jogador com mais jogos).- Essam EL-Hadary (guarda-redes do Egito) - jogador mais velho de sempre em Mundiais – 45 anos.- Van Gaal (Países Baixos) vai tornar-se no 2.º treinador mais velho em Mundiais. 71 anos e 3 meses (só atrás de Otto Rehhagel - 71 anos e 317 dias).- Ronaldo marca há 4 mundiais consecutivos (!!). Igual a Pelé, Uwe Seeler e Klose. Se marcar… passa a ser o único na história a marcar em 5 mundiais (!)Do "top 10" eleito pela France Football como os 10 melhores jogadores do Mundo, 2 não vão estar presentes, Mohamed Salah (Egipto) e Erling Haaland (Noruega).- E claro … a campeã europeia, Itália, e pela 2.ª vez consecutiva (!)