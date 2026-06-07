O maior Mundial de sempre





(Com Lusa)

Não satisfeita com os ‘acrescentos’ que foi fazendo ao longo dos tempos, numa competição que começou por ser disputada por 13 seleções, no longínquo ano de 1930, a FIFA aumentou drasticamente os participantes para a 23.ª edição.A prova começa logo por ser a primeira a ser acolhida por três países, sendo que, ao nível das seleções presentes, o aumento foi drástico, e nunca visto, de 32 para 48, o que significa um incremento de 16 formações.Até agora, nunca o número de seleções tinha aumentado mais do que oito, o que acontecera duas vezes, de 1978 para 1982 e, depois, de 1994 para 1998.Para encaixar as 48 formações que se conseguiram qualificar, a FIFA manteve os agrupamentos de quatro equipas na primeira fase, que, em relação a 2022, aumentam de oito para 12, continuando cada seleção a disputar três encontros.A fase de grupos da edição 2026 terá mais quatro agrupamentos e um novo sistema de apuramento, pois deixam de seguir em frente apenas os dois primeiros, como acontecia desde 1998, mas também terceiros classificados.Dos 12 grupos, qualificam-se, além dos dois primeiros de cada, os oito melhores terceiros, o dobro dos quatro que seguiam em frente pela última vez neste formato, curiosamente também nos Estados Unidos, em 1994.A primeira fase só exclui, assim, 16 seleções e qualifica um total de 32 – as que disputaram a edição 2022 - para uns inéditos 16 avos de final.Depois, tudo volta ao ‘normal’, com os ‘oitavos’, os ‘quartos’, as ‘meias’, o jogo do bronze e a final.No que respeita ao total de jogos, é, obviamente, o maior de sempre, passando dos 64 das últimas edições para mais de 100, mais precisamente 104, o que significa um brutal aumento de 40.Como se disputam mais encontros, a prova também esticou ao nível de duração, com os 32 dias de 2014 e 2018 a transformarem-se em 39, incluindo apenas cinco de descanso, o primeiro já depois dos oitavos de final.Face ao alargamento da prova, era expectável que aparecessem vários estreantes, o que se verificou, sendo quatro as seleções que vão cumprir a primeira presença: Cabo Verde, Curaçau, Jordânia e Uzbequistão.Para as melhores seleções, o caminho também ficou mais facilitado, mas, ainda assim, a Itália conseguiu a ‘proeza’ de ficar de fora pela terceira vez consecutiva, sendo, novamente, o único dos oito campeões do mundo que estará ausente.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol realiza-se nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho.