O que falta a Portugal para subir ao 6.º lugar do ranking da UEFA

O assalto ao top-6 pode acontecer já esta quarta-feira. Para isso, o Benfica tem de assegurar a continuidade na competição e o Sporting deve ser um dos oito primeiros classificados.



Antes da última jornada da fase de liga das competições europeias, Portugal ocupa a sétima posição do ranking da UEFA, a 0,713 pontos do sexto colocado, os Países Baixos. Para garantir uma vaga extra na Liga dos Campeões – duas diretas e uma por apuramento –, tal como em 2023/24, as equipas portuguesas terão de ultrapassar os neerlandeses.



No entanto, um deslize dos clubes portugueses na Champions não trava as aspirações de Portugal. Os duelos de SC Braga e FC Porto no encerramento da fase de liga da Liga Europa, na próxima quinta-feira, são igualmente importantes.



O ponto de viragem na tabela do ranking pode estar nos bónus obtidos nesta última jornada europeia. O apuramento e classificação final serão decisivos.



Na Liga dos Campeões, todas as equipas eliminadas na primeira fase recebem seis pontos. Da 24.ª posição – a última de acesso ao play-off – até ao primeiro posto, cada equipa recebe progressivamente mais 0,25 pontos do que a anterior. Assim, o 24.º lugar soma 6,25 pontos (mais 0,25 do que todas as eliminadas) e o primeiro obtém 12 pontos de bónus.



Para além destes números, os oito primeiros classificados garantem o apuramento direto para os ‘oitavos’ e mais 1,5 pontos, os mesmos que cada emblema recebe por passar a cada uma das próximas fases da competição.



As contas da Liga Europa de FC Porto e SC Braga são ligeiramente diferentes. O primeiro colocado soma 6 pontos e o 24.º apenas 0,25. O apuramento direto só vale mais um ponto e os eliminados não recebem qualquer bónus pela participação.



Com os olhos postos nos resultados das seis equipas neerlandesas, Portugal sabe, à entrada para esta jornada, que apenas AZ Alkmaar já garantiu a presença no play-off da Liga Conferência e que o Utrecht não se mantém na Liga Europa.



PSV (22.º) e Ajax (32.º) podem ficar pelo caminho na Liga dos Campeões, tal como Feyenoord (26.º) e Go Ahead Eagles (30.º) na Europa.



Os resultados dos embates de quarta e quinta-feira também contam para a decisão do ranking da UEFA – uma vitória vale dois pontos e o empate apenas um ponto para cada um dos clubes.



O coeficiente de cada país é obtido através da soma dos pontos de todas as equipas nacionais e divisão pelo número de emblemas de cada nação que iniciaram a temporada nas competições europeias.



A contar com o Santa Clara, afastado da Liga Conferência desde o play-off, em agosto do ano passado, e com o Benfica que pode não garantir a continuidade na Europa, Portugal terá sempre as contas divididas por cinco equipas até ao fim da época – Sporting, Benfica, FC Porto, SC Braga e Santa Clara.



Com 13,050 pontos somados pelos clubes nacionais esta época, Portugal já está melhor do que os Países Baixos, que apenas fizeram 8,479 pontos este ano.



Estes números entram diretamente para a tabela final, que contabiliza as últimas cinco temporadas. Portugal terá de manter o ascendente até junho, de forma a garantir uma vaga extra na Champions, em 2027/28.



O que se sabe para já é que Portugal assegura, garantidamente, três equipas em competição nas provas da UEFA. Sporting, SC Braga e FC Porto já garantiram, pelo menos, a presença nos play-offs.



O Benfica tem uma tarefa mais complicada e está obrigado a vencer o terceiro colocado e 15 vezes vencedor da Champions, Real Madrid, e mesmo assim ainda depende de resultados de terceiros.