O regresso dos campeões mundiais

(Com Lusa)

Espanha celebra hoje o segundo mundial de futebol conquistado pela seleção nacional, 16 anos após o título anterior, alcançado na África do Sul em 2010, com as autoridades a esperarem um milhão de pessoas hoje nas ruas de Madrid para celebrar com a equipa.A euforia espanhola com esta vitória foi visível no domingo à noite em praças e ruas de todo o país, onde milhares de pessoas se juntaram para seguir a final contra a Argentina, ganaha com um golo no prolongamento, em ecrãs gigantes e depois encheram as ruas de grandes e pequenas cidades com as celebrações, incluindo em regiões como a Catalunha ou o País Basco, onde há fortes movimentos nacionalistas e independentistas.Os espanhóis celebram hoje a vitória no campeonato do mundo de futebol de uma seleção "que ilumina a melhor Espanha" e está a criar um "momento de emoção coletiva" raro num país com um discurso político e público muito polarizado, como escrevem esta segunda-feira jornais como o El Pais ou o El Mundo, nos respetivos editoriais.O futebol "nunca é só futebol" e a vitória de Espanha, em New Jersey, nos Estados Unidos, no domingo, "proporcionou um momento de emoção coletiva que contradiz o mau-humor que domina o discurso público e que não tinha por que se apagar quando terminarem as celebrações", defende o El Pais."Não é difícil ver nesta equipa, na sua diversidade de origens e territórios, no carácter dos seus craques, no estilo de jogo e na capacidade para conectar com os adeptos e cidadãos sem distinção, um reflexo do que é e do que pode ser este país no século XXI", acrescenta o jornal.Também o El Mundo destaca, num editorial, que "espanhóis de múltiplas origens e distinta condição" se sentem representados pela "seleção que ilumina a melhor Espanha", um país que é hoje "mais diverso do que nunca"."Uma memorável seleção espanhola que conseguiu canalizar as emoções de todo o país com um futebol corajoso e virtuoso", acrescenta o jornal, que considera que Espanha viveu e está a viver com o Mundial2026 "uma experiência coletiva única"."Em contraste com um momento de grande polarização e inquietação política, em que os jovens enfrentam enormes dificuldades para aceder à habitação e planear a sua vida, a seleção tem funcionado como um importante elemento de coesão e otimismo. As celebrações em massa de adeptos com bandeiras de Espanha, que tiveram lugar no País Basco e na Catalunha, já fazem parte da história do nosso país", escreve ainda o El Mundo.Após a vitória no domingo à noite, a seleção espanhola viajou para Madrid, num avião que aterrou no aeroporto de Barajas hoje às 14:30 locais (13:30).À chegada, a equipa pousou na pista do aeroporto com o troféu do Mundial de 2026.Após um breve descanso e o almoço, a seleção vai às 16:30 ao Palácio da Zarzuela, onde será recebida pela Família Real, e depois, às 18:00, irá ao Palácio da Moncloa, a sede do Governo de Espanha, onde será recebida pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez.Após estes momentos institucionais, segue-se a festa nas ruas de Madrid, estando previsto que a seleção percorra num autocarro aberto várias das artérias centrais, até praça Cibeles, cenário habitual das grandes celebrações do futebol em Madrid e onde está montado um palco.As autoridades esperam que cerca de um milhão de pessoas se concentre hoje nas ruas por onde a seleção vai passar e na praça Cibeles e revelaram que foram mobilizados cerca de 2.500 polícias.