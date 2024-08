Oficial. Francisco Conceição reforça Juventus

A Juventus oficializou a contratação de Francisco Conceição, por empréstimo de uma temporada do FC Porto.





Os clubes chegaram a acordo nas últimas horas e os italianos pagam sete milhões de euros aos "dragões", tendo ainda de desembolsar outros 3 milhões caso a equipa se apure para a Liga dos Campeões da próxima época. Refira-se também que o acordo não contempla opção de compra.





O jogador de 21 anos ruma à "vecchia signora" e o FC Porto também já assinalou a saída de Francisco Conceição do Dragão, deixando uma mensagem de boa sorte ao extremo para o novo desafio na presente época.





"A Juventus não detém direito de opção de compra, pelo que o jogador regressará ao FC Porto no fim do empréstimo. O FC Porto assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% sobre o valor total", explicaram os "dragões" no seu sítio oficial na Internet.



Francisco Conceição, de 21 anos, será o 10.º português a representar a Juventus, recordista de títulos de campeão em Itália (36) e atual líder isolado da Serie A, com seis pontos, em duas jornadas, juntando-se no atual plantel ao defesa central Tiago Djaló, contratado em janeiro aos franceses do Lille.



Recorde-se que Francisco Conceição esteve lesionado neste arranque de temporada e não atuou na equipa de Vítor Bruno.





No ano passado, e com Sérgio Conceição ao leme, o extremo participou em 43 jogos, onde contribuiu com oito golos e outras tantas assistências.





Esta será a segunda experiência fora de Portugal de Francisco Conceição, que em 2022/23 deixou o FC Porto para rumar ao Ajax a troco da cláusula de rescisão da altura cinco milhões.



A utilização intermitente na equipa principal (28 jogos) fê-lo regressar à casa-mãe a título de empréstimo, mas o cumprimento de um dos objetivos (número de encontros) acionou automaticamente a cláusula de compra, no valor de 10 milhões, verba que poderá agora reaver na operação com a Juventus.