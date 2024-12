Otamendi é o quinto com mais minutos em 2024

O estudo do CIES analisou quais os jogadores de 66 ligas a nível mundial que jogaram mais minutos em 2024, até ao dia 15 de dezembro, ao nível de clubes (seniores) e seleções nacionais (AA, sub-23 e sub-21).O francês Jules Koundé, do FC Barcelona, lidera a lista dos jogadores mais utilizados, com 5.872 minutos, seguido do colombiano Jhon Arrias (Fluminense), com 5.599, mas que ainda poderá ser ultrapassado no segundo posto, uma vez que não terá mais jogos até ao início de 2025.O uruguaio Federico Valverde (Real Madrid) já somou 5.573 minutos e é quarto neste ranking, à frente do neerlandês Virgil Van Dijk (Liverpool), que tem 5.523.O português mais utilizado até ao momento em 2024 é o médio Bruno Fernandes, do Manchester United, que ocupa o 14.º lugar, com 5.151 minutos, enquanto o sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, é o segundo elemento da I Liga portuguesa nesta lista, na 19.ª posição, que poderá ainda melhorar, com 5.092.

Na I Liga portuguesa, o dinamarquês Morten Hjulmand, do Sporting, completa o pódio, atrás de Otamendi e Gyökeres, com 4.607 minutos, com o argentino Ángel Di Maria (Benfica), com 4.284, e o português Francisco Trincão (Sporting), com 4.194.



Numa lista liderada por jogadores do Benfica e do Sporting, o croata Toni Borevković, que atua no Vitória de Guimarães é uma exceção no top-10, surgindo no oitavo lugar, com 3.995 minutos.



O primeiro jogador do FC Porto, que sofreu várias mudanças em 2024, a surgir nesta lista é o médio Nico González, que é 12.º, com 3.845 minutos, alguns dos quais ao serviço da seleção sub-21 de Espanha.



Portugueses no estrangeiro...



Na liga inglesa, Bruno Fernandes é o terceiro jogador com mais minutos, com Diogo Dalot, seu companheiro de equipa no Manchester United, a ser quarto, com 5.025 minutos, com Bernardo Silva, do Manchester City, a ser 11.º, com 4.663.



A atuar no Paris Saint-Germain, Vitinha e João Neves, que fez a primeira metade do ano no Benfica, são o quinto e sexto jogadores com mais minutos na Liga francesa, respetivamente com 4.329 e 4.280, enquanto, em Itália, Rafael Leão é o nono nesta hierarquia, com 4.374 minutos de utilização.