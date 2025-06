Países Baixos defrontam Inglaterra nas `meias` do Europeu de sub-21

Nos primeiros dois jogos dos quartos de final, que ditavam uma das meias-finais, os Países Baixos venceram por 1-0 Portugal e, na reedição da final de 2023, na Geórgia, a Inglaterra derrotou por 3-1 a Espanha e prossegue a defesa do título.



Os últimos dois semifinalistas sairão dos encontros de domingo entre a Dinamarca, vencedora do Grupo D, e a França, segunda classificado do C, e a invicta Alemanha, que triunfou na 'poule' B e a Itália, que terminou em segunda o Grupo A,. Para quarta-feira, em Bratislava, está já marcado o encontro entre os Países Baixos e a Inglaterra.



Portugal perdeu por 1-0 com os Países Baixos, numa partida em que esteve em superioridade numérica desde os 21 minutos e desperdiçou um penálti por Geovany Quenda, aos 31 minutos, falhando a presença nas meias-finais, que já atingiu por quatro vezes.



Um golo de Ernest Poku, aos 84 minutos, deu o triunfo à seleção neerlandesa e garantiu o acesso às meias-finais do Europeu, impedindo a quinta presença portuguesa nesta fase da prova em 10 participações, as últimas três de forma consecutiva.



Vencedor do Grupo C, com sete pontos em nove possíveis, Portugal foi incapaz de superar a seleção neerlandesa, segunda do D, com quatro, confirmando a tendência dos encontros entre ambas as seleções na prova.



Portugal surgiu pela terceira vez nos ‘quartos’ do Europeu de sub-21, implementados há quatro anos em fases finais, nas quais nunca ganhou aos Países Baixos nos dois jogos cumpridos, o último dos quais em 2023, ainda a meio da primeira fase (1-1), na Geórgia.



Os neerlandeses venceram no primeiro duelo desse histórico (2-1), também na segunda jornada da fase de grupos, em 2007, quando eram anfitriões da prova e atingiram o seu segundo e último troféu, revalidando o estatuto logrado no ano anterior em território luso.



Os Países Baixos vão defrontar nas meias-finais a Inglaterra, que com um início de jogo avassalador, com dois golos nos primeiros 15 minutos, surpreendeu a Espanha, que reduziu ainda antes do intervalo e dispôs de várias ocasiões para empatar.



James McAtee e Harvey Elliott, aos 10 e 15 minutos, colocaram a Inglaterra a vencer por 2-0, após o que Javi Guerra reduziu para 2-1, aos 39 de penálti, antes de Eliot Anderson fixar nos descontos, aos 90+4, também de penálti, o resultado final em 3-1.



A 25.ª edição do Europeu de sub-21 termina em 28 de junho, com o encontro decisivo no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.