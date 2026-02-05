Futebol Internacional
Palmeiras, de Abel Ferreira, e Grêmio, de Luís Castro, vencem no Brasileirão
O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, e o Grêmio, orientado pelo compatriota Luís Castro, venceram na quarta-feira nas receções ao Vitória, por 5-1, e ao Botafogo, por 5-3, respetivamente, na segunda jornada do campeonato brasileiro de futebol.
Os golos marcados por Murilo (24 minutos), Gustavo Gómez (28), Maurício (45+5), Allan Elias (63) e Ramon Sosa (80) deram expressão à superioridade do Palmeiras, tendo Dudu (56) reduzido ligeiramente a expressão da goleada da equipa de São Paulo, que tinha empatado 2-2 no terreno do Atlético Mineiro, na ronda inaugural.
O Grêmio beneficiou da inspiração de Carlos Vinícius, antigo jogador do Benfica e autor de um ‘hat-trick (26, 50 e 57 minutos, o último de grande penalidade), tendo Tete (60) e Edenilson (79) marcado os restantes golos dos anfitriões, enquanto Arthur Cabral, outro ex-benfiquista, aos 17, e Danilo, aos 36 e 86, faturaram para a formação treinada por Martín Anselmi, ex-técnico do FC Porto.
O Palmeiras subiu ao segundo lugar provisório do Brasileirão, a dois pontos de distância do líder Bragantino, ao passo que o Grêmio, que tinha perdido na estreia no terreno do Fluminense, por 2-1, ocupa o sétimo lugar, com menos um ponto em relação à equipa orientada por Abel Ferreira.
