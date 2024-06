Palmeiras de Abel Ferreira goleia At. Mineiro

A formação paulista adiantou-se aos 25 minutos, por intermédio do argentino Aníbal Moreno, e ficou com a vida mais facilitada aos 31, quando o ex-portista Hulk viu o segundo amarelo, por protestos, imediatamente depois de uma primeira admoestação.Contra 10, o Palmeiras não teve dificuldades na segunda parte, na qual conseguiu mais três golos, dois quase seguidos, aos 60 minutos, pelo uruguaio Joaquín Piquerez, de grande penalidade, e aos 61, pelo "miúdo" Estêvão.O resultado fechou aos 90+5 minutos, com novo tento argentino, de Flaco López, sendo que, aos 90+8, Paulinho também foi expulso nos locais, com vermelho direto.Na classificação, e após nove rondas, o Palmeiras subiu ao quinto lugar, com 17 pontos, apenas a dois do líder Botafogo, de Artur Jorge.