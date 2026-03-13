Palmeiras, de Abel Ferreira, sofre primeira derrota no Brasileirão

À quinta jornada do Brasileirão, após três vitórias e um empate, o Palmeiras perdeu pela primeira vez na prova, permitindo que o rival São Paulo se isolasse na liderança, com três pontos de vantagem sobre a equipa de Abel Ferreira, segunda classificada, graças ao triunfo por 2-0 na receção à Chapecoense.



O Palmeiras até chegou ao intervalo em vantagem, com um golo marcado pelo argentino Flaco López, aos 40 minutos, mas o Vasco da Gama, 15.º classificado, virou o resultado na segunda parte, através de Thiago Mendes (63) e Cuiabano (74), estreando-se a vencer no campeonato, num jogo em que alinhou de início com o português Nuno Moreira.



O ‘verdão’, que se sagrou campeão brasileiro em 2022 e 2023 sob o comando técnico de Abel Ferreira e conquistou o título paulista no domingo, pode ser ultrapassado pelo Bahia (quarto colocado) e igualado pelo campeão Flamengo (sexto) e o Athletico Paranaense (oitavo), uma vez que estes clubes têm menos um jogo realizado.



Para o Grêmio, nono posicionado, o empate com o Bragantino, quinto, foi também o primeiro no Brasileirão, consumado com golos marcados por Carlos Vinícius, antigo jogador do Benfica, aos sete minutos, para a formação treinada por Luís Castro, e Rodriguinho, aos 66, para os visitantes.

