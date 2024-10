Palmeiras, de Abel Ferreira, vence e aproxima-se do líder Botafogo

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu o Juventude por 5-3, no domingo, na 30.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, no qual o médio Raphael Veiga foi decisivo, e aproximou-se do líder da prova, o Botagofo.

A formação de Abel Ferreira inaugurou o marcador aos 22 minutos, com um golo de Estêvão, mas, aos 35, Danilo Boza repôs a igualdade para a equipa da casa, desfeita ainda antes do intervalo por Raphael Veiga, com um golo aos 44 minutos.



O médio do Palmeiras acabou por fechar o jogo com um 'hat-trick', marcando aos 51 minutos, o 3-2, e aos 90 o último golo da partida, que estabeleceu o resultado final.



Num jogo em que Rios marcou o quarto golo do Palmeiras, 'faturaram' para a equipa da casa, além de Danilo Boza, Ronaldo, que fez o 2-2, aos 49 minutos, e Edson Carioca (67).



A formação de Abel Ferreira aproveitou a melhor forma o empate cedido na sexta-feira pelo líder Botafogo, treinado por Artur Jorge, frente ao Criciúma (1-1).



O Botafogo segue na frente do Brasileirão com 61 pontos, mais um do que o Palmeiras, que é segundo, e mais cinco do que o Fortaleza, que é terceiro.