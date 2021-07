Palmeiras de Abel Ferreira vence Recife e encosta ao líder do Brasileirão

O único golo que permitiu ao Palmeiras somar o seu terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão e igualar os 19 pontos do líder Athletico Paranaense, do treinador português António Oliveira, foi marcado por Gustavo Scarpa, aos 38 minutos.O Bragantino lidera o campeonato com 21 pontos (em nove jogos) seguido do Athletico Paranaense com 19 pontos e menos um jogo e do Palmeiras com os mesmos pontos (em nove jogos).

O Sport Recife somou o quinto jogo no Brasileirão sem vencer, em que perdeu três e empatou dois, e segue no 16.º lugar, com seis pontos, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção.