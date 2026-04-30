Palmeiras e Flamengo empatam em jogos fora na Taça dos Libertadores

Em Assunção, Abel Ferreira terminou o jogo com muitas queixas, depois de os paraguaios terem encurtado o campo para 64 metros de largura, o mínimo exigido para jogos internacionais, em contraponto aos habituais 68.



“Fizemos um belo jogo na primeira parte, uma equipa que encurtou o campo, com marcação individual, condicionou-nos muito. Sabe em que século nós estamos? Não tenho nada mais para dizer”, referiu no final o treinador português.



No jogo, o ‘verdão’ adiantou-se no marcador aos 33 minutos, com um golo Jhon Arias, mas na segunda parte o Cerro Porteno igualou, num lance em que a bola ressaltou do poste para as costas do guarda-redes Carlos Miguel, aos 77.



Na Argentina, também o Flamengo esteve a vencer, com golo de Luiz Araujo, aos 33, mas Carrillo igualou aos 55, num duelo em que os treinadores das duas equipas, o uruguaio Alexander Medina e Leonardo Jardim foram expulsos.



A visita a La Plata provocou outros estragos no ‘mengão’, com Arrascaeta a desfalcar a equipa e a ter de ser operado, após fraturar a clavícula, um cenário que levou o diretor do emblema carioca, o português José Boto, a dizer que a equipa saiu de uma guerra.



Após esta terceira jornada, o Palmeiras é segundo no grupo F, com cinco pontos, menos um do que o Sporting Cristal, e mais um do que o Cerro Porteno, enquanto o Flamengo lidera o grupo A, com sete pontos, mais dois que os Estudiantes.



Na Taça sul-americana, segunda competição de clubes na América do Sul, o Grêmio, de Luís Castro, também empatou, num jogo sem golos na visita ao Palestino, com os chilenos reduzidos a 10 jogadores a partir dos 87 minutos.



O nulo deixa o Grêmio em terceiro lugar do grupo F, com os mesmos quatro pontos do segundo, o Deportivo Riestra, e a dois do Montevideu City.



