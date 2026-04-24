Futebol Internacional
Palmeiras ganha vantagem nos 16 avos de final da Taça do Brasil
O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu ontem o Jacuipense, da quarta divisão, por 3-0, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Brasil.
Ao converter duas grandes penalidades, aos nove e 55 minutos, o paraguaio Ramón Sosa foi decisivo no triunfo do ‘verdão’, com o ex-portista Felipe Anderson a fazer o outro golo da equipa de São Paulo, aos 45+9.
A equipa treinada por Abel Ferreira deu assim um passo importante rumo à próxima fase da Taça do Brasil, visitando a 13 de maio a equipa baiana.
Líder do campeonato brasileiro, o Palmeiras, que somou a terceira vitória consecutiva em todas as competições e não perde há nove jogos, procura o quinto título na Taça do Brasil, que não conquista desde 2020.
A equipa treinada por Abel Ferreira deu assim um passo importante rumo à próxima fase da Taça do Brasil, visitando a 13 de maio a equipa baiana.
Líder do campeonato brasileiro, o Palmeiras, que somou a terceira vitória consecutiva em todas as competições e não perde há nove jogos, procura o quinto título na Taça do Brasil, que não conquista desde 2020.
(Com Lusa)