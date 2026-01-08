Paris Saint-Germain conquista Supertaça de França pela 14.ª vez da história

No Kuwait, o avançado luso foi um dos ‘heróis’ da equipa de Luis Enrique, ao empatar a contenda aos 90+5 minutos, depois de o Paris Saint-Germain, com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no ‘onze’, ter começado melhor, com um golo de Dembélé (13) a passe de Vitinha.



Os marselheses conseguiram a reviravolta, com um penálti de Greenwood (76) e um autogolo de Pacho (87), anulado pelo 10.º golo esta época no clube de Gonçalo Ramos, forçando o desempate por grandes penalidades.



Depois de Safonov ser o ‘herói’ da conquista da Taça Intercontinental ao Flamengo, foi outro guarda-redes, Chevalier, a ‘brilhar’ neste desempate, negando os remates de O’Riley e Traoré, enquanto Vitinha e Nuno Mendes estão entre os que marcaram para os parisienses, que venceram 4-2 a disputa.



O quarto ‘Troféu dos Campeões’ seguido do Paris Saint-Germain é o 14.º da sua história nesta competição, em que o Marselha falhou a quarta conquista para o palmarés.



Luis Enrique, que liderou a equipa de 2024/25 que conquistou Liga, Taça e Liga dos Campeões, soma o terceiro troféu esta época para o clube, depois da Supertaça Europeia e da Taça Intercontinental.

