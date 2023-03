Paris Saint-Germain, muito desfalcado na defesa, perde em casa com o Rennes

O jogo foi decidido no espaço de três minutos, aos 45 e 48, a fechar a primeira e a abrir a segunda, com os golos do avançado camaronês Karl Toko-Ekambi e do seu colega do ataque Arnaud Kalimuendo, a proporcionarem a surpresa da jornada.



Sem tirar mérito ao Rennes, a verdade é que o PSG surgiu muito desfalcado na defesa, face às lesões do lateral direito marroquino Hakimi, e dos centrais Kimpempe, Sérgio Ramos e Marquinhos, que obrigaram o técnico Christophe Galtier a improvisar, ao colocar o lateral esquerdo espanhol Juan Bernat como central do lado esquerdo e o jovem de 17 anos El Chadail Bitshiabu no eixo da defesa, ao lado do internacional português Danilo Pereira.



Além do central ex-FC Porto, mais dois internacionais lusos alinharam durante os 90 minutos, Nuno Mendes e Vitinha, mas houve ainda a registar a entrada de Renato Sanches, recentemente regressado à competição após longa ausência por lesão, a render Juan Bernat, aos 56.



Não obstante a derrota, o PSG conserva uma vantagem confortável de nove pontos sobre o segundo classificado, o Lens, mas o Marselha pode reduzir hoje para sete pontos o atraso pontual para o líder, caso vença em casa do Reims.



Nos restantes jogos de hoje, o Mónaco bateu o AC Ajaccio por 2-0, na condição de visitante, o Montpellier, com o central luso Pedro Mendes no banco, de onde não chegou a sair, recebeu e venceu o Clermont por 2-1, enquanto o Nice cedeu um empate caseiro a um golo frente ao Lorient e o Estrasburgo derrotou em casa o Auxerre por 2-0.



Finalmente, no empate a dois golos na partida Troyes-Brest, destaque para a exibição do internacional luso Rony Lopes, autor do segundo golo da equipa da casa, que contou ainda com o contributo de outro português, Abdu Conte, tendo ambos jogado os 90 minutos.