Paris2024. Argentina vence Ucrânia nos "quartos" de futebol

Com o benfiquista Otamendi no comando da defesa, a albiceleste derrotou a seleção ucraniana com golos do avançado Thiago Almada, que joga no Botafogo, de treinado pelo português Artur Jorge, aos 47 minutos, e de Cláudio Echeverri, aos 90+1.Uma vitória que garantiu o apuramento para os quartos de final, mas a derrota com Marrocos no jogo de estreia "atirou" a Argentina para o segundo lugar do Grupo B, atrás da seleção norte-africana, e para o confronto com a França, vencedora do Grupo A, que bateu a Nova Zelândia por 3-0, fazendo o pleno de vitórias, que promete ser bem "quente".Isto por causa dos polémicos cânticos dos jogadores argentinos que participaram na Copa América, troféu que venceram, acerca dos jogadores da seleção gaulesa, que disputava o Euro2024, cânticos esses que geraram forte contestação.Os jogos dos quartos de final do torneio olímpico estão agendados para o dia 2 de agosto, sexta-feira.