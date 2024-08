Paris2024. Brasil volta à final do torneio feminino de futebol

A "canarinha", que volta a uma decisão olímpica 16 anos depois, e os tetracampeões Estados Unidos vão encontrar-se pela terceira vez em finais olímpicas, depois de 2004 e 2008, ambas conquistadas pelas norte-americanas após prolongamento.A brasileira Marta, de 38 anos, seis vezes Bola de Ouro, que já cumpriu o segundo jogo de castigo por ter sido expulsa frente às espanholas e já tinha anunciado que Paris2024 seria a sua despedida do futebol internacional, terá assim a oportunidade de encerrar os seus sextos Jogos Olímpicos com um jogo decisivo e uma terceira medalha garantida, a somar às de prata em 2004 e 2008.





Antes, os Estados Unidos apuraram-se para a final do torneio feminino de futebol, mas tiveram, uma vez mais, de recorrer ao prolongamento para se superiorizarem à Alemanha (1-0), após um "nulo" no final do tempo regulamentar.



Em Lyon, à imagem do que aconteceu com o Japão (1-0) nos "quartos", o empate sem golos persistiu durante 90 minutos e só no prolongamento as recordistas de vitórias conseguiram impor-se, graças ao golo apontado por Sophia Smith (95).



A final entre os Estados Unidos, medalha de ouro em 1996, 2004, 2008 e 2012, prata em 2000 e bronze em 2020, e o Brasil, prata em 2004 e 2008, está marcada para sábado, às 16h00 em Lisboa, no Parque dos Príncipes, em Paris.