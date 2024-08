Paris2024: Campeã do Mundo Espanha elimina Colômbia nos penáltis rumo às `meias`

A seleção espanhola feminina de futebol, campeã mundial, apurou-se hoje para as meias-finais do torneio olímpico Paris2024, ao ultrapassar a Colômbia no desempate por grandes penalidades (4-2), após um empate (2-2) no tempo regulamentar e prolongamento.

Em Lyon, a seleção 'roja', estreante em Jogos Olímpicos, até entrou mal no desafio, face ao golo sofrido da autoria de Mayra Ramirez, apontado aos 12 minutos, com o cenário a piorar no segundo tempo, quando Leicy Herrera, aos 52, colocou o resultado em 2-0 a favor das 'cafeteras'.



Contudo, Jeni Hermoso (79) encurtou distâncias e Irene Paredes (90+7), no período de descontos, restabeleceu a igualdade.



No prolongamento, o 2-2 manteve-se no 'placard', com a decisão a seguir para as penalidades, nas quais as espanholas se apresentaram mais competentes.



Nas meias-finais, a Espanha vai defrontar a anfitriã França ou o Brasil.



Mais cedo, um golo da avançada Trinity Rodman, apontado no prolongamento, permitiu ao recordista de vitórias Estados Unidos bater o Japão (1-0) rumo às 'meias'.