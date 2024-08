Paris2024. França e Espanha na final do torneio de futebol

Depois de uma primeira parte sem golos, os egípcios abriram a contagem por Mahmoud Saber, aos 62 minutos, numa jogada de insistência, e "gelaram" as bancadas em Lyon.A figura do encontro foi Jean Mateta, que "bisou" e chegou aos quatro golos, como melhor marcador da França, num jogo em que combinou com Olise no primeiro golo, com o "7" gaulês a fechar a contagem, aos 108.Mateta empatou aos 83 minutos e, aos 99, já em tempo extra, trouxe alegria aos franceses, numa fase em que os ‘faraós’ já jogavam com menos um, dada a expulsão de Fayed (92), antes de Olise encerrar contagem.





Espanha adversário de peso



No primeiro jogo das meias-finais, em Marselha, os espanhóis tiveram de "virar" ante Marrocos, uma vez que os africanos se adiantaram no Vélodrome aos 37 minutos, num penálti de Rahimi.



Aos 66, Fermín López empatou a partida e depois assistiu Juanlu, aos 85, para consumar a reviravolta, garantindo pelo menos a prata e procurando novo título olímpico, depois de Barcelona1992, e evitar novo desaire na final, como em Tóquio2020 ante o Brasil (2-1).



A grande final está agendada para sexta-feira no Parque dos Príncipes, em Paris, com o jogo pelo bronze na quinta-feira.