Patrick Vieira deixa o comando técnico do Estrasburgo

Na sua página oficial, o clube agradece “o empenho” ao antigo futebolista internacional francês e refere que, “”.O Estrasburgo expressa gratidão e deseja sucesso a Patrick Vieira, que tinha contrato por três épocas, acrescentando que “em breve será apresentado um novo treinador”.Em 2 de julho de 2023, o antigo médio gaulês, de 48 anos, sucedeu a Frédéric Antonetti, que tinha sido dispensado uma semana antes, depois de manter o Estrasburgo na Ligue 1 no final da época 2022/23.Ícone do futebol francês, campeão mundial e europeu pelos "bleus", Vieira contabilizou 107 chamadas à seleção, 21 delas com a braçadeira de capitão, e uma carreira em que passou por clubes como Arsenal, Juventus, Inter Milão e Manchester City.Como treinador, Vieira iniciou funções nas camadas jovens do Manchester City, em 2013, após o que passou pelo New York City FC (2016 a 2018), Nice (2018 a 2021) e Crystal Palace (2021 a 2023), antes de ingressar no Estrasburgo.