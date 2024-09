Pedro Gonçalves quer vencer Gana na CAN2025

Apesar da vontade expressa, o treinador luso reconhece que a seleção adversária é “extremamente poderosa” a nível do continente africano.



"Temos um núcleo de jogadores motivados e determinados em garantir o apuramento para a CAN. Queremos vencer. Sabemos que vamos defrontar uma grande seleção, extremamente poderosa em África, recheada de talentos, sobretudo no setor médio e ofensivo. São atletas de primeira linha da elite mundial, mas apesar disso, propomo-nos a fazer um bom jogo, obter pontos fora de casa e perspetivar a qualificação”, disse.



Nos últimos anos, o Gana tem manifestado enormes dificuldades em termos de qualidade de jogo, assim como de resultados positivos, fatores que podem ser bem aproveitados pelos angolanos, de modo a se alcançar os primeiros pontos, segundo Fredy Ribeiro, capitão de Angola.



"Vamos fazer tudo para conseguirmos uma boa partida. O Gana é uma equipa bastante forte e não tem estado bem. Jogámos com os ganeses recentemente, têm capacidade de mudar o rumo da partida. Nós também temos qualidade para dar uma resposta à altura”, manifestou.



Manuel Benson, do Burnley, de Inglaterra, foi dispensado devido à uma lesão, e viu-se obrigado a regressar ao clube.



Angola defronta a congénere do Gana esta quinta-feira, em Kumasi, território ganês, e, quatro dias depois, recebe, em Luanda, o Sudão, em jogos da primeira e segunda jornadas.



O maior torneio africano de futebol disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.