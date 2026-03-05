Pedro Neto acusado de conduta imprópria após expulsão na Liga inglesa

O avançado dos ‘blues’ recebeu dois amarelos em apenas três minutos, sendo expulso ao minuto 70, e, antes de dirigir-se aos balneários, discutiu de forma veemente com o quarto árbitro.



Segundo a FA, Neto terá alegadamente agido de “forma inadequada” ao abandonar o campo e usado “linguagem abusiva” contra os árbitros do jogo da 28.ª jornada da Liga inglesa, que o Arsenal venceu por 2-1, no ‘seu’ Estádio Emirates.



Se for considerado culpado, o avançado luso, que alegou não saber que já tinha um cartão amarelo, pode enfrentar uma sanção maior do que a de um jogo que já tem de cumprir devido à expulsão.



O jogador do Chelsea, de 25 anos, tem até 09 de março para responder diante da FA, indica o organismo em comunicado.