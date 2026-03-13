Pedro Neto suspenso por um jogo por mau comportamento no jogo com o Arsenal

“Pedro Neto foi castigado com um jogo de suspensão e uma multa de 70 mil libras [cerca de 81 mil euros], devido ao seu comportamento após ter sido expulso no encontro do Chelsea com o Arsenal, da Liga inglesa, em 01 de março”, lê-se num comunicado.



De acordo com a FA, Pedro Neto comportou-se “de forma incorreta, ao não abandonar o campo rapidamente e/ou usar palavras abusivas em direção aos árbitros”. O português acabou por aceitar a acusação.



Pedro Neto, de 26 anos, vai falhar a receção do Chelsea ao Newcastle, no sábado, da 30.ª jornada da Liga inglesa.



O português está ainda envolvido em outra situação disciplinar, depois de ter empurrado um apanha-bolas na derrota com o Paris Saint-Germain, por 5-2, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.