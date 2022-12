Pelé. Morreu o "rei" aos 82 anos

Pelé tinha sido internado a 29 de novembro para que os médicos reavaliassem os tratamentos para o cancro, segundo relatórios médicos a que a Folha de São Paulo teve acesso.







Há uma semana, o boletim divulgado pelo hospital dava conta de uma "progressão da doença oncológica" e maiores cuidados com disfunções "renal e cardíaca".

No Instagram, a estrela do futebol brasileiro tinha escrito na início de dezembro:Os especialistas do hospital Albert Einstein, em São Paulo, decidiram entretanto interromper a quimioterapia e colocar o ex-jogador nos cuidados paliativos, onde estava a receber tratamentos para as dores e para a falta de ar.Ainda segundo a, Pelé chegou ao hospital em finais de novembro com um quadro de inchaço generalizado, edema e insuficiência cardíaca descompensada.Além do cancro,: uma para a colocação de uma prótese no quadril e outras duas para a corrigir.Nascido a 23 de outubro de 1940 em Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento ficou conhecido em todo o mundo como Pelé. Mudou-se muito jovem para São Paulo e já nessa altura mostrava vontade em ser jogador de futebol.Aos. Pouco depois, incentivado pelo pai, formou o seu próprio clube: o Sete de Setembro. Aos 13 anos, Pelé passou a jogar pelo Baquinho, equipa infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube.

Pelé foi o único jogador a conquistar três Mundiais de Futebol: Suécia, em 1958; Chile, em 1962; e México, em 1970.

Em 1954, o Baquinho foi convidado para um jogo da segunda divisão do Campeonato Paulista contra o campeão infanto-juvenil de São Paulo. A equipa de Pelé, que marcou cinco golos, venceu por 12-1 e fez do jovem uma celebridade local.Aos 15 anos foi jogar para o Santos Futebol Clube e, menos de um ano depois,Mas o seu primeiro jogo oficial foi em setembro de 1956, numa partida amigável entre o Santos e o Corinthians, marcando dois golos numa vitória por 7-1.Em 1958, no Mundial de Futebol na Suécia, começou a vestir a camisola número 10, que nunca mais largou. Nos anos 1960 foi convidado por clubes europeus, mas recusou sempre. Ficou no Santos até 1974.Em 2020, após notícias sobre a sua alegada morte que veio depois a desmentir,“Quero que me reconheçam em vida”, disse depois de garantir que não tinha medo da morte. “O Brasil é um dos poucos países no mundo em que o ídolo só é bom depois que morre”.