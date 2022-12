Estado de saúde de Pelé piora. Antigo jogador com disfunções renal e cardíaca

Internado desde 29 de novembro para uma "reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon" e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresentou "progressão da doença".





O antigo jogador continua internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipa médica.







Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, para dar conta da continuidade do antigo jogador no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, durante a época natalícia, falando mesmo em plano "suspenso", mas garantiu que não faltará apoio ao seu pai.



"O nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família do Einstein nos dá", escreveu Kely Nascimento.