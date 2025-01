Penafiel reforça liderança na II Liga com vitória no Desportivo de Chaves

O golo que definiu a partida foi alcançado por Zé Leite, aos 30 minutos, e permite aos penafidelenses somarem a 10.ª vitória da prova e chegarem aos 35 pontos na liderança, ainda que à condição, com mais quatro pontos mas mais dois jogos que o segundo classificado, o Tondela.



A equipa transmontana, que continua com 25 pontos no quinto lugar, entrou com um maior controlo da partida, a assumir as despesas do jogo, com os visitantes a explorarem um futebol mais direto que viria a dar frutos.



As duas formações que lutam pelo topo da tabela dividiram as oportunidades, com Rúben Pina, dos flavienses, a rematar colocado para defesa de Baldé aos sete minutos e Ewerton, na outra baliza, a obrigar Vozinha a boa defesa aos nove minutos.



O jogo direto resultou no golo do líder do campeonato aos 30 minutos, com Fatai a isolar Zé Leite com um passe que rasgou a defesa da casa e deixou o avançado na cara do golo, conseguindo bater Vozinha.



O Desportivo de Chaves continuou a assumir o controlo na etapa complementar e teve oportunidades para igualar o encontro, mas falhou na finalização.



Das muitas bolas paradas alcançadas pela equipa da casa resultaram situações de perigo por Pius (53), Sanca (54) ou Rúben Pina (73).



O líder da competição adotou uma postura mais defensiva na segunda parte, com Baldé a evitar aos 76 minutos a melhor situação dos flavienses, um cabeceamento de Bruno Rodrigues após lançamento para a área.



Nos instantes finais, o Penafiel ficou perto de ampliar a vantagem aos 90+5 já com o adversário desequilibrado, mas André Silva falhou o toque final.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Penafiel, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Zé Leite, 30 minutos.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Júnior Pius, Aarón, Pelágio (Ktatau, 77), Roan Wilson, Rúben Pina (Wellington, 77), André Ricardo (Platiny, 86), Sanca (Rui Gomes, 67) e Jô Batista (Paul Ayongo, 67).



(Suplentes: Rodrigo, Pinho, Ktatau, Vasco Fernandes, Tiago Almeida, Wellington, Rui Gomes, Platiny e Paul Ayongo).



Treinador: Marco Alves.







- Penafiel: Manuel Baldé, Miguel Maga, João Miguel, Rúben Pereira, João Silva, Tiago Rodrigues (André Silva, 84), Ewerton, Diogo Batista (Suker, 90), Fatai, Zé Leite (Gustavo Fernandes, 90) e Gabriel Barbosa (Reko, 75).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Gustavo Fernandes, Reko, Suker, Bruno Pereira, Diogo Brito, Gonçalo Negrão, André Silva e Xhuliano Skuka).



Treinador: Hélder Cristóvão.







Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pelágio (41), Miguel Maga (52), Rúben Pereira (68), Manuel Baldé (78), André Silva (90+7) e Vozinha (90+7).



Assistência: 1.335 espetadores.