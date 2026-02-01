Futebol Internacional
Penálti de Mbappé aos 90+10 dá vitória ao Real Madrid no dérbi com Rayo Vallecano
Um penálti do francês Mbappé, aos 90+10 minutos, garantiu a vitória (2-1) do Real Madrid na receção ao Rayo Vallecano, na 22.ª jornada da Liga espanhola de futebol, mantendo a sua equipa a um ponto do líder FC Barcelona.
No Estádio Santiago Bernabéu, os ‘merengues’, adversários do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, somaram a sexta vitória consecutiva na La Liga, mas saíram debaixo de alguns assobios, face à prestação algo ‘cinzenta’.
Após a derrota (4-2), na quarta-feira frente ao Benfica, na última jornada da fase de liga da ‘Champions’, o técnico Alvaro Arbeloa fez apenas uma mudança no ‘onze’, mas teve de mexer cedo na equipa, ao perder o médio inglês Jude Bellingham, com queixas musculares.
O brasileiro Vinicius Júnior abriu o ativo aos 15 minutos, com um remate certeiro ao canto superior esquerdo da baliza de Augusto Batalla, vantagem anulada pelo Rayo no reatamento, aos 49, por intermédio de Jorge de Frutos.
Na segunda metade, as duas equipas desperdiçaram várias ocasiões – o Real Madrid atirou duas vezes aos ‘ferros’ – e os anfitriões aproveitaram a superioridade numérica nos últimos 10 minutos para chegar ao triunfo.
Após a expulsão de Pathé Ciss, aos 80, a equipa da casa beneficiou de uma grande penalidade nos descontos, cobrada por Kylian Mbappé, que assinou o 22.º golo em 21 partidas no campeonato.
O Real Madrid, que em fevereiro tem um duplo confronto com o Benfica (dia 17 em Lisboa, dia 25 na capital espanhola), continua no segundo posto, com 54 pontos, a um do líder FC Barcelona, que no sábado triunfou em Elche (3-1).
Já o Rayo Vallecano leva três derrotas seguidas na Liga espanhola, ocupando, à condição, o 17.º posto, o primeiro acima da zona de despromoção, com 22 pontos.
