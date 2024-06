Peter Zeidler é o novo treinador do Bochum

O treinador terá no Bochum a sua primeira experiência como técnico principal na Bundesliga, depois de ter sido adjunto no Hoffenheim e ter estado também nas equipas B do Estugarda e do Nuremberga.Zeigler, que substitui no Bochum o interino Heiko Butscher, está desde 2011 fora da Alemanha, tendo treinado o Tours (França), Liefering e Salzburgo (Áustria), Sion (Suíça), Sochaux (França) e nas últimas seis épocas o St.Gallen (Suíça).O Bochum terminou a Liga alemã na 16.ª e antepenúltima posição, tendo garantido a manutenção no escalão principal ao superar no play-off o Fortuna Düsseldorf, terceiro colocado da Bundesliga 2.