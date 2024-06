Petro de Alexandre Santos na final da Taça de Angola

No dérbi angolano, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, os tricampeões angolanos entraram a perder, após o autogolo de Inácio Miguel, aos 25 minutos, mas Kinito, aos 37, e o defesa português Pedro Pinto, aos 39, deram a volta ao resultado.



Com este resultado, Alexandre Santos obteve a sua primeira vitória diante do 1.º de Agosto, em três épocas ao serviço dos tricampeões angolanos.



O Petro de Luanda disputa a final no domingo, na província angolana da Lunda Sul, diante do Bravos do Maquis, que venceu o Interclube por 2-0, com golos de Nataniel, aos 45+2 minutos, e Vado, aos 90+3, na província angolana do Moxico.