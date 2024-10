Petro de Luanda, de Ricardo Chéu, reforça liderança do Girabola

Os golos foram marcados por Toro, aos 41 minutos, e Julinho, aos 81.



Noutro jogo da tarde, o Luanda City surpreendeu o 1.º de Agosto ao vencer por 1-0, no reduto deste, após golo de Abraão, aos 66.



Na mesma tarde, o São Salvador do Zaire alcançou a primeira vitória no Girabola, após triunfo sobre o Santa Rita de Cássia por 1-0, com golo de MC, aos 55.



Já o Desportivo da Huila, por sua vez, venceu o Interclube por 1-0, graças ao golo de Cabibi, aos 79.



O Carmona FC empatou (1-1) na receção ao Desportivo da Lunda Sul, com os anfitriões a marcarem aos 45+2, enquanto os visitantes restabeleceram a igualdade, aos 90+4, por intermédio de René.



Caporal, do Wiliete de Benguela, lidera os melhores marcadores do Girabola, com oito golos.