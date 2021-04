Philippe Coutinho foi de novo operado e falha resto da época no FC Barcelona

Esta é a segunda intervenção ao menisco externo, contraída em 29 de dezembro no jogo contra o Eibar, em Camp Nou, depois de uma primeira operação em 02 de janeiro, após a qual o clube perspetivou uma ausência de três meses.



Coutinho deveria regressar no início de abril, contudo, uma consulta no Qatar em 23 de março, para um check-up médico, permitiu confirmar que a recuperação estava mais complicada do que o previsto.



Uma semana depois, os catalães revelavam que o atleta iria ao Brasil “fazer uma avaliação médica e tratamento” da lesão, que resultou hoje em operação a cargo de Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.



Regressado no verão depois do empréstimo ao Bayern Munique, esta época Philippe Coutinho disputou somente 14 jogos pelo FC Barcelona, tendo marcado três golos.



Agora o atleta espera recuperar a tempo de integrar a seleção do Brasil, que Tite orientará na Copa América, que vai decorrer entre 13 de junho e 10 de julho na Colômbia e na Argentina.