Pierre Sage mantém-se como treinador do Lyon

“O Olympique Lyonnais tem a satisfação de comunicar a nomeação oficial de Pierre Sage para o cargo de treinador da equipa profissional nas duas próximas épocas, até 30 de junho de 2026”, informou o clube.



Pierre Sage tinha assumido interinamente a equipa em dezembro do último ano, cargo que desempenhou até final da época e no qual substituiu o italiano Fabio Grosso, despedido no final de novembro face aos maus resultados.



No Lyon, equipa que conta com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, Sage contará com os também lusos Jorge Maciel, como adjunto na metodologia de treino, e Rui Lemos, com funções na preparação física.



Jorge Maciel chega proveniente do Valenciennes e depois de nas últimas temporadas ter sido adjunto no Lille, enquanto Rui Lemos integra a equipa técnica do Lyon depois de ter estado várias épocas no Sporting de Braga.