Futebol Internacional
Pisa despede treinador italiano Alberto Gilardino
O Pisa despediu Alberto Gilardino, informou hoje o clube que ocupa a penúltima posição da Liga italiana de futebol, agradecendo o trabalho realizado pelo treinador nos últimos meses.
"O Pisa anuncia que comunicou a Alberto Gilardino a humana e profissionalmente difícil decisão de mudar o comando técnico da equipa principal”, lê-se na nota do clube.
O Pisa perdeu em casa no sábado com o Sassuolo, por 3-1, na 23.ª jornada, e está no penúltimo lugar da Serie A, com apenas 14 pontos somados, os mesmos do lanterna-vermelha Verona.
“Queremos agradecer ao Alberto e à sua equipa técnica por tudo o que deram nestes meses ao clube, à equipa e aos adeptos”, acrescenta o comunicado.
Gilardino, campeão mundial com a Itália em 2006, assumiu o comando do Pisa esta época, no regresso da equipa à Serie A, e deixa-a a quatro pontos da ‘salvação’, ou seja, do 17.º lugar ocupado pelo Lecce.
